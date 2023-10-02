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لبنان

إشتباكات ورصاص طائش.. هذا ما جرى في مخيم برج البراجنة

Lebanon 24
02-10-2023 | 12:49
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وقع اشكال بين عائلتين في مخيم برج البراجنة، استخدمت فيه الاسلحة الرشاشة، على خلفية خلاف قديم بينهما.

وقد ادى تساقط الرصاص الى اضرار في المنازل المحيطة والالواح الشمسية المنتشرة على اسطح الابنية في المنطقة. (الوكالة الوطنية)
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برج البرجنة

مخيم

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