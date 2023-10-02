إسم يطرحه الموفد القطري بشكل جدّي.. هذه آخر المعلومات عن حراكه

أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن الموفد القطري ابو فهد جاسم آل ثاني، التقى عصر اليوم رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل وسيلتقي الثلاثاء رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن جولة ثانية على الثنائي المسيحي.

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كما التقى للمرة الثانية المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله حسين الخليل، لوضعهما في أجواء جولته وآخر الاتصالات التي أجراها.

وأيضا التقى الموفد القطري رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية بعد أزمة تسريب العرض القطري عليه، والتقى قائد الجيش جوزيف عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وطرح اسم اللواء إلياس البيسري قطريا بشكل جدي، فرد الاشتراكي بأنه سيكون الى جانب اي اسم توافقي على اعتبار أنَّ الوضع لا يحتمل أيّ مماطلة.