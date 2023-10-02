هذا ما سجّله الدولار في السوق الموازية مساء اليوم!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين، ما بين 89200 ليرة لبنانية و89500 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.

وكانت قد تراوحت تسعيرة الدولار عصراً ما بين 89300 ليرة لبنانية و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.