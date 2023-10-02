ترّقبوا.. هذا ما قرّره صرّافون في سوق الدولار

بدأ صرّافون في سوق الدولار التحضير لخطوة جديدة أساسها تقاضي عمولة جديدة على كل عملية لتحويل العملة.



وقال أحد الصرّافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" إنّ "بعض الصرّافين قد يتقاضون على كل عملية صرف للدولار نحو 50 ألف ليرة لبنانية أي نصف دولار بالحد الأدنى"، وأضاف: "هذا المبلغ يمكن أو يعوض الخسائر التي تراكمت بسبب الدولرة وهذا الأمر مطلوب من صرافين كثر".

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