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لبنان

عملية نصب وسرقة كبيرة تطال مغتربين لبنانيبن في أفريقيا.. اليكم تفاصيلها

Lebanon 24
02-10-2023 | 14:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بحصول سرقة كبيرة تبلغ قيمتها ٤ مليون و ٥٠٠ ألف دولار نفذها شاب من آل قعفراني من الجنوب.


وفي تفاصيل عملية السرقة، جمع الشاب الأموال من مغتربين جنوبيين في أفريقيا، متعهداً بنقلها لذويهم في لبنان وما ان وصل الى لبنان حتى اختفى ومعه ملايين الدولارات.
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