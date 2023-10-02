اطلاق نار وتضارب في أبي سمراء.. هذا ما جرى هناك

أفادت مندوبة "لبنان 24" بتسجيل اشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة ابي سمراء عند طريق المنار، أمام احدى محلات الالعاب الالكترونية في المنطقة.





وتخلل الاشكال تضارب وعراك ليتطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء من مسدس حربي من دون تسجيل اصابات، فيما فر مطلق النار الى جهه مجهولة.

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