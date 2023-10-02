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لبنان

اطلاق نار وتضارب في أبي سمراء.. هذا ما جرى هناك

Lebanon 24
02-10-2023 | 14:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتسجيل اشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة ابي سمراء عند طريق المنار، أمام احدى محلات الالعاب الالكترونية في المنطقة.


وتخلل الاشكال تضارب وعراك ليتطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء من مسدس حربي من دون تسجيل اصابات، فيما فر مطلق النار الى جهه مجهولة.
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