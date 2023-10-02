بيان مهمّ من هيئة إدارة السير... هذا ما جاء فيه

#بيان تعلن هيئة ادارة السير - مصلحة #تسجيل السيارات انها سوف تستكمل خلال هذا الاسبوع (الثلاثاء،الاربعاء والخميس) انجاز المعاملات التالية:

- دفع الميكانيك

- انقاض الآليات والسيارات

وذلك في كل من الاقسام التالية: #الدكوانة، #زحلة، #صيدا، #النبطية، #وطرابلس.