بيان مهمّ من هيئة إدارة السير... هذا ما جاء فيه

#بيان تعلن هيئة ادارة السير - مصلحة #تسجيل السيارات انها سوف تستكمل خلال هذا الاسبوع (الثلاثاء،الاربعاء والخميس) انجاز المعاملات التالية:
- دفع الميكانيك
- انقاض الآليات والسيارات
وذلك في كل من الاقسام التالية: #الدكوانة، #زحلة، #صيدا، #النبطية، #وطرابلس.
— هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (@tmolebanon) October 2, 2023
#بيان تعلن هيئة ادارة السير - مصلحة #تسجيل السيارات انها سوف تستكمل خلال هذا الاسبوع (الثلاثاء،الاربعاء والخميس) انجاز المعاملات التالية:
- دفع الميكانيك
- انقاض الآليات والسيارات
وذلك في كل من الاقسام التالية: #الدكوانة، #زحلة، #صيدا، #النبطية، #وطرابلس.