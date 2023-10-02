حادثة طعن في صور بسبب إشتراك الكهرباء!

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24" بإصابة جريحين نتيجة حادثة طعن اثر إشكال فردي في المساكن الشعبية، بالقرب من مدينة صور بين أحد اللبنانيين ونازح سوري.وتم نقل الجريحين إلى مستشفى جبل عامل للمعالجة وسط حضور للقوى الأمنية.وعرف أن سبب الإشكال يعود لفواتير إشتراك الكهرباء.