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لبنان

القاضي ملكون أحال ملف المطران الحاج على " التمييزية"

Lebanon 24
02-10-2023 | 15:52
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أصدر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون قراراً، اعتبر فيه أن النيابة العامة الاستئنافية غير مختصة نوعياً بملاحقة المطران موسى الحاج، وبالتالي فإن إحالة الملف من القضاء العسكري على النيابة العامة الاستئنافية واقعة في غير محلها القانوني.
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وورد في متن قرار القاضي ملكون ما حرفيته: "حيث في ضوء عدم الصلاحية النوعية للنيابة العامة الاستئنافية، وفي ظل إعلان حضرة قاضي التحقيق العسكري أيضاً عدم إختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني للنظر في ملاحقة ومحاكمة المدعى عليه المطران موسى طانيوس موسى الحاج جزائياً، نكون أمام مسألة إختلاف سلبي على الاختصاص بين مرجعين قضائيين والذي يعود البت فيه الى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز سنداً للمادة 335 أ.م.ج، لذلك فإنه يقتضي إحالة الملف الى جانب النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى القانوني". (الوكالة الوطنية)

 
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