مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين

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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون لبنانبعدما أقفل الاسبوع الأخير من الشهر الحادي عشر ولبنان من دون رئيس للجمهورية على مواقف سياسية مرتفعة السقوف من مختلف الذين أدلوا بدلوهم السبت والأحد أكدت أوساط سياسية أن الأيام القليلة المقبلة مرشحة لأن توضح الكثير من دوافع المناورات السياسية في ظل لقاءات إضافية سيستكمل بها الموفد القطري أبو فهد-جاسم آل ثاني جولته التي بدأت قبل أسبوعين.كما وأن هذه الأوساط توقعت ان تتبلغ المراجع المعنية في بيروت معطيات من باريس عن التحرك المقبل للموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان وسط تأكيدات فرنسية وقطرية أن لا تصادم بين التحركين بل التقاء حيال المسألة الجوهرية المتصلة بمحاولة إزالة التمترس في المواقف المحلية والتوصل الى تفاهم لبناني عريض على فتح كوة في جدار الأزمة عبر بلورة تصور أو تصورين لحل مسألة الانتخاب الرئاسي أحدهما اعتماد خيار رئاسي ثالث وهو ما فسره مصدر سياسي مراقب بأن الخيار المذكور من الأسباب الرئيسية لما شهدناه من ارتفاع النبرات والسقوف في عدد من المواقف السياسية أمس.في السياق نقل أن الموفد القطري الذي يمهد بحسب ما هو معلوم حتى الآن لزيارة الوزير محمد عبد العزيز الخليفي لبيروت يتحرك الموفد ضمن فترة زمنية محددة لانجاز المهمة المكلف بها وأن الأفرقاء السياسيين المعرقلين سيتحملون مسؤوليتهم وما يترتب عليها من اجراءات من عواصم القرار الدولي... الأمين العام لحزب الله يطل هذا المساء في ذكرى المولد النبوي الشريف ويطلق سلسلة من المواقف.حكوميا جلسة لمجلس الوزراء مرجحة مطلع الاسبوع المقبل... برلمانيا إحالة ملف انفاق السحب الخاص الى الديوان.دوليا وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يجتمعون في كييف.مقدمة نشرة أخبار تلفزيون أن بي أنألم يحن بعد وقت إعادة النظر من قبل بعض القوى السياسية بالقراءات الخاطئة للمخاطر الحقيقية التي تحيط بالوضع الداخلي؟ ثم اذا لم يكن الآن فمتى ينزل البعض عن الشجرة التي يبدو أنه بات أسيرها؟ثم متى ينزح هؤلاء الى تسهيل المساعي الهادفة إلى التفاهم على حل المسائل العالقة والتركيز على توحيد الارادات الداخلية في ظل الواقع الراهن؟ أسئلة مصيرية بحاجة الى إجابات واضحةوبالإنتظار دعا المكتب السياسي لحركة أمل الجميع الى أن يعو ان قيام بعض القيادات بالمكابرة ورفع الاسقف في الخطاب والتشكيك لن يوصل إلا إلى مزيد من قلق ويأس اللبنانيين من هذه القيادات ومستقبلها...وفي ظل التصحر السياسي اللبناني يواصل الموفد القطري في بيروت لقاءاته وجهوده مع القوى السياسية من ضمن عمل الخماسية الدولية.في وقت افتتح فيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة معرض إكسبو قطر 2023 للبستنة الذي يقام تحت شعار "صحراء خضراء... بيئة أفضل"، بمشاركة لبنان ونحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليون، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث، وذلك بهدف تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية وتكريس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.ويستمر "إكسبو قطر" لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن يستقبل ملايين الزائرين خلال هذه المدة.مقدمة نشرة أخبار تلفزيون أم تي فيمجموعة الدول الخمس في حال جمود، لذلك فان الملف الرئاسي جامد او مجمد. وانطلاقا من الجمود المهيمن فان لا معطيات جديدة متى يأتي الموفد القطري ولا متى يأتي الموفد الفرنسي.الثابت الوحيد ان آموس هوكستين سيأتي الى لبنان قبل نهاية الشهر الجاري، وانه سيواصل مساعيه لتحقيق الترسيم البري بعدما نجح في تحقيق الترسيم البحري. والمعلومات تؤكد ان موضوع الترسيم منفصل تماما عن الملف الرئاسي.فثمن الترسيم يتم التداول به على مستوى الدول، وتحديدا بين ايران والولايات المتحدة الاميركية.في المقابل، حزب الله ينتظر من الولايات المتحدة ان تعطيه ثمن التخلي عن مرشحه، لكن بلا جدوى.فالولايات المتحدة ليست في هذا الوارد، حتى الان على الاقل. وهذا يفسر الى حد بعيد سر الجمود الرئاسي. علما ان المعلومات تشير الى ان الدول الخمس قد تعود الى تحريك الملف من خلال اجتماع ينعقد في الرياض ويعطي اشارة الانطلاق للحراك الجديد باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.ماليا، لجنة المال والموازنة اجتمعت لمتابعة موضوع انفاق اموال حقوق السحب الخاصة، وللبحث في السند القانوني الذي ارتكزت عليه الحكومة لتحقيق الانفاق. وقد تبين ان صرف الاموال تم بشكل مخالف للقانون لأن الحكومة لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته.وعليه، تقرر احالة ملف حقوق السحب الخاصة على ديوان المحاسبة لاتخاذ القرار القضائي اللازم.هكذا تثبت الحكومة مرة جديدة انها ضربت عرض الحائط بالتزاماتها تجاه مجلس النواب، وانها لم تلتزم السبل القانونية في صرفها الاموال. فهل مسموح ان يحصل هذا الامر في بلد عانى كثيرا ولايزال يعاني من نتائج الهدر والفساد والصفقات؟توازيا، النزوح لا يزال الشغل الشاغل وفي واجهة الاهتمامات، انطلاقا من الحقائق الصعبة والمرة التي تتكشف كل يوم. والمؤسف ان الموضوع تحول مادة للسجال السياسي بدلا من ان يشكل مادة للتحرك الوطني.مقدمة نشرة أخبار تلفزيون المنارلن يطفئوا نور الله بأفواههم، فقد اتم نوره، وأكمل رسالته وانقذ البشرية بالتعاليم المحمدية التي هي تمام مكارم الاخلاق...ومنها تفرع قادة كبار احيوا الدين وجمعوا الكلمة، فغدت الامة تحتفي بذكرى نبيها باسبوع من الوحدة الاسلامية والتمسك بالتعاليم والرسالة السماوية، مستجيبة لنداء الامام الخميني قدس سره، الذي هو سر من اسرار الشخصية الاسلامية المؤمنة بوحدة الامة وسمو اهدافها...وعلى تلك الاهداف مشى فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى، يحتفون بنبي الهدى والرحمة في ذكراه باحتفال عند الثامنة من مساء اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت، يتوجه حفيد رسول الله الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بكلمة في المناسبة يتطرق خلالها الى عدد من الموضوعات السياسية المحلية والاقليمية...في الموضوعات المحلية رسالة أمل وبشرى ايجابية من اتحاد شركات توتال واني وقطر للطاقة، فائتلاف الشركات الثلاث تقدم بطلب اشتراك في دورة التراخيص الثانية التي فتحتها وزارة الطاقة للمزايدة على البلوكين ثمانية وعشرة في المياه اللبنانية. فهل كان اتحاد الشركات الثلاث ليتقدم الى هذا المزاد لولا انه اطمأن للنفط والغاز الموجودين في البلوكين تسعة واربعة؟في البلوكات الاقتصادية والمالية جديد للجنة المال والموازنة التي تقوم بالتنقيب عن اموال السحب الخاص، ومع التسرب الملحوظ لجأت اللجنة الى ديوان المحاسبة للتدقيق في عملية صرف تلك الاموال التي حصل عليها لبنان كحصة له من صندوق النقد الدولي عام الفين وواحد عشرين كبدل اشتراكات سابقة...في السباق الاميركي الى الرئاسة فضائح ومنافسات غير شريفة، وتقاذف للاتهامات لم يعتدها العالم الا في جمهوريات الموز، وفي جديدها محاكمة للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي اعترف من المحكمة أن بلاده مليئة بالفساد...مقدمة نشرة أخبار تلفزيون أو تي في“حزازير” المبادرات الخارجية تتوالى، والاجوبة الغائبة يستعاض عنها بتحليلات فارغة وتسريبات من هنا او هناك.وفي انتظار المعطيات الجدية، وعلى وقع التعثر الواضح في الملف الرئاسي، عادت “حليمة” الى عادتها القديمة بالتهديد والوعيد، من دون اعتبار لميثاق او شراكة او عيش مشترك، في مقابل مزايدات سياسية سخيفة جدا، مصدرها فريق آخر، تبدأ بالشأن الرئاسي، ولا تنتهي بأزمة النزوح السوري، التي يتحمل هذا الفريق بالتحديد جزءا كبيرا من المسؤولية في شأنها، بفعل مواقفه الموثقة بالصورة والصوت والنصوص، من التفتيش عن مكاتب القاعدة في عرسال، الى وصف الارهابيين بالثوار، وصولا الى رفض عودة النازحين قبل سقوط النظام السوري. اما بيانات الاستلحاق بعدما فات الأوان، فلا تسمن ولا تغني من جوع، لأن “الشمس شارقة والناس قاشعة”.وبالعودة الى الرئاسة… كلام عالي النبرة، ومقالات فوقية، واسلوب في التخاطب يدرك اصحابه قبل سواهم انه لن يوصل الى اي مكان، في ضوء التوازنات المعروفة، التي لا يعدل فيها الا السير بخطوات اصلاحية جريئة، تحت ثلاثة عناوين: لامركزية ادارية وصندوق ائتماني واولويات رئاسية كي ينجح العهد الجديد.مقدمة نشرة أخبار تلفزيون أل بي سييحتار اللبناني، يقول شكرا قطر؟ أم يلعن المسؤولين عنده؟ أم يفعل الإثنتين؟قطر من البلدان الأصغر في العالم، تستحدث أكبر مسطح أخضر في العالم، فيما لبنان يغرق "بشبر ماء"، فما إن أمطرت حتى غرقت بعض الطرقات بخلطة كريهة من النفايات ومياه الأمطار، فسدت المجاري ليبدأ ردح تبادل الاتهامات بين بلديات وبلدات ووزارة الأشغال.إذا كانت الشتوة الأولى أحدثت الغرق على الطرقات، فماذا سيحدث في الشتوات الآتية، ونحن في ثاني اسبوع من الخريف ولم نصل إلى الشتاء بعد؟دول الخليج تبهرنا ونحن نتفرج، أو أصبحنا "صندوق فرجة " للعالم. الإبهار من السعودية إلى الإمارات إلى قطر، سباق حيوي وإيجابي على تقديم الأفضل لشعوبهم وللوافدين إليهم وإعطاء أمثولة للعالم أن الصحراء يمكن أن تعطي غير النفط، تعطي إبداعا في مختلف المجالات: من صفر تلوث البيئة النظيفة إلى الزراعات العضوية إلى المعارض والمسارح والأنشطة الرياضية العالمية، باتت أنشطة هذه الدول تجمع أنشطة الغرب والشرق وتختزلها أحيانا، فيما لبنان يعطي أمثولة كيف يحول أرضه الجناء إلى صحراء قاحلة، يفتش كيف أهدرت أموال ال SDR التي لم يتبق منها سوى سبعين مليون دولار من أصل مليار ومئتي مليون، رقم صغير منها يكشف حجم الهدر، يرد في أرقام الصرف مبلغ 7 مليون دولار في خانة " أشغال عامة وغيرها"، نفهم معنى أشغال عامة، ولكن من يفسر للناس المقصود بكلمة "غيرها" التي كلفت ملايين الدولارات؟مقدمة نشرة أخبار تلفزيون الجديدباستثناء صناديق المجلس الشرعي الانتخابية، وإتمام الاقتراع الديني على سنة الله ورسوله، فلا روائح انتخابية في البلاد تقود الى ملء فراغ بعبدا... والكل "مش مصليين ع النبي".فالشروط ما تزال ترتفع كالجبال، وتتمترس القوى عند مواقفها، فيما يخترق القطري جولات القتال السياسية ويجول على بقعة اسماء مجريا الاستفتاء حولها. والليلة يتحدد موقع الحفر الرئاسي الجديد إذا ما اعطى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاشارة بذلك، لاسيما بعد تعثر الوصول الى توافق على اسم سليمان فرنجية.فإما أن يتمسك نصرالله باسمه ويعيد دعم ترشيحه او يفتح على بئر استكشافية اخرى تحمل المواصفات عينها لناحية عدم الطعن بالظهر.وخيار التمسك بفرنجية سيرتب اثمانا يتم دفعها من حوار حزب الله والتيار الذي لا يزال عالقا في دوائر اللامركزية الادارية من دون بلوغه الصندوق الائتماني.ومن حوله يصعد باسيل ويقصف على الجيش وقائده وضباطه ويضرب التصريحات ماضيها بمستقبلها مدعيا اننا في التيار ضحينا ودفعنا، جربنا وتعلمنا، وما رح نقبل بشي ما بيليق بتضحياتنا وبمستقبل بلدنا وعبارة "جربنا وتعلمنا" كان عليها ان تأتي عكسية اذ إنه جرب باللبنانيين وتعلم من كيسهم واختبر السدود في الحكم ووزارات الطاقة في الحكم والبواخر جاءت على سبيل التجربة.جرب جبران فعلمت العصا على جناب اللبنانيين وهو يتطلع اليوم الى الا يكون جزءا من ظلم بلادنا.وكلام رئيس التيار العابر بين الوديان والجبال والمناطق يؤسس فيه لحرب الانتخابات البلدية اذا توفر لها المال بعد حين لكنه يستثمر من البلديات الى الرئاسة ويقدم نفسه على صورة راهب السياسة الذي لم يدخل الحكم يوما ولم يتخرج من هذه المنظومة.ووزراؤه اليوم لم يصرفوا من أموال حقوق السحب الخاصة التي التهمتها افواه وارانب.ومن هذا وبعدما طار المليار والـ 135 الف دولار تمت المحاسبة.ففي لجنة المال والموازنة ارتفعت الدهشة وعلامات الريبة والتساؤل، واحيلت الصرفيات على ديوان المحاسبة.ولكن ما الفرق اذا كانت هذه الاموال قد تبددت بموجب قانون او من خارج كل القوانين والتشريعات؟واي قرار ستأخذه الهيئات الرقابية سيعيد ما صرف؟الصندوق وحقوقه صرفت كلها، فالمليار من صندوق السحب يشبه مليارات هدرت سابقا على تمويل الدولة ،وديوان المحاسبة سيعثر على انبعاثات هذا المليار فقط في قنوات الصرف الصحي...