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لبنان

أمير قطر افتتح "إكسبو قطر 2023" بحضور الحاج حسن

Lebanon 24
02-10-2023 | 11:00
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افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من رؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023" في العاصمة الدوحة، الذي يقام تحت شعار: "صحراء خضراء... بيئة أفضل".
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وأكد رئيس وزراء قطر أن "بلاده تجدد الدعوة إلى مزيد من الحلول الصديقة للبيئة في مختلف نواحي الحياة.

وترأس الوفد اللبناني وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، ترافقه سفيرة لبنان في قطر فرح بري، المدير العام للاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود ، والمستشار الدكتور سالم درويش.

وتشارك في المعرض نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليون، إضافة إلى شركات من القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث، بهدف تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية وتكرس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.

ويستمر "إكسبو قطر" لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن يستقبل ملايين الزوار  خلال هذه المدة. لبنان يشارك في هذا الاكسبو من خلال القطاع العام والخاص، وبالتعاون الوثيق في سبيل عودة لبنان الى المسرح الدولي.

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