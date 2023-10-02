الحلبي بحث مع النائب مطر في شؤون تربوية





واطلع النائب مطر الوزير الحلبي على "الأسباب الموجبة لاقتراح قانون المعجل المكرر، الذي قدمه إلى مجلس النواب، والداعي الى إعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل والمساهمات في المدارس الرسمية".

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وتم النقاش في الاقتراح الذي ارسله مطر الى الحلبي، والداعي الى خفض الرسوم او الاستفادة من حسومات، وسلمه الكتاب الذي وقعه 6 نواب من طرابلس تبنوا فيه اقتراح مطر الذي ارسله إلى مجلس النواب.



ونقل مطر عن الحلبي قوله "إن الوزارة ليست لديها الإمكانات لاعفاء التلاميذ من رسوم التسجيل، وصناديق المدارس لا تستطيع تحمل هذا الاقتراح، وتاليا هناك استحالة للإعفاء او التخفيض".



وأعلن مطر أن الحلبي حضه على تقديم اقتراحه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاتخاذ القرار المناسب، "لأن الوزارة عاجزة عن اعفاء التلاميذ من رسوم التسجيل في الثانويات أو المعاهد الرسمية"، مذكراً بانه اجتمع مع ميقاتي وسلمه كتابا في هذا الشأن، ولكن لا جواب.



وكشف مطر أن عدد المسجلين في الثانويات الرسمية لم يتجاوز عشرين ألف طالب، فيما المتوقع ان يكون عدد الطلاب الذين يريدون التسجيل يفوق الستين الفاً. وشدد على انه ماض في متابعة إقتراح إعفاء الطلاب من الرسوم. زار النائب ايهاب مطر، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في مكتبه في الوزارة، وبحثا في اخر المستجدات وفي شؤون تربوية.واطلع النائب مطر الوزير الحلبي على "الأسباب الموجبة لاقتراح قانون المعجل المكرر، الذي قدمه إلى مجلس النواب، والداعي الى إعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل والمساهمات في المدارس الرسمية".وتم النقاش في الاقتراح الذي ارسله مطر الى الحلبي، والداعي الى خفض الرسوم او الاستفادة من حسومات، وسلمه الكتاب الذي وقعه 6 نواب من طرابلس تبنوا فيه اقتراح مطر الذي ارسله إلى مجلس النواب.ونقل مطر عن الحلبي قوله "إن الوزارة ليست لديها الإمكانات لاعفاء التلاميذ من رسوم التسجيل، وصناديق المدارس لا تستطيع تحمل هذا الاقتراح، وتاليا هناك استحالة للإعفاء او التخفيض".وأعلن مطر أن الحلبي حضه على تقديم اقتراحه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاتخاذ القرار المناسب، "لأن الوزارة عاجزة عن اعفاء التلاميذ من رسوم التسجيل في الثانويات أو المعاهد الرسمية"، مذكراً بانه اجتمع مع ميقاتي وسلمه كتابا في هذا الشأن، ولكن لا جواب.وكشف مطر أن عدد المسجلين في الثانويات الرسمية لم يتجاوز عشرين ألف طالب، فيما المتوقع ان يكون عدد الطلاب الذين يريدون التسجيل يفوق الستين الفاً. وشدد على انه ماض في متابعة إقتراح إعفاء الطلاب من الرسوم.

كذلك استقبل الحلبي وفدا من حركة "أمل"، ضم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان والمسؤول التربوي المركزي الدكتور علي مشيك.



وبحث المجتمعون بحسب بيان لحركة "أمل"، في مواضيع عدة أبرزها: الورشة التربوية التي عقدتها لجنة التربية النيابية برعاية رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في المجلس النيابي، حيث اكد الطرفان على اهميتها وضرورة متابعة التوصيات التي صدرت عنها (اساسي - ثانوي - مهني - خاص - جامعة لبنانية) خاصة اقتراحات ومشاريع القوانين، كذلك انطلاقة العام الدراسي في كافة القطاعات (عام – مهني – عالي) والاسراع في اصدار قرار "بدل الانتاجية" لكافة القطاعات التعليمية.



كما تم البحث في موضوع المناهج، وقد اثنى الوفد على جهود وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والانماء. وتم التأكيد على ضرورة تطوير منهجي علمي للمناهج التربوية وفق ما يخدم بناء الإنسان الواعي المتسلح بالقيم والأخلاق والوطنية.



وفي ما يتعلق ببدلات المدارس المستأجرة والمستحقات المالية لأصحابها، اكد الوزير الحلبي أن "المشكلة عامة"، وتم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء، واتخذت اللجنة قرارا بزيادة قيمة الإيجار سبعة أضعاف، لكن بعض أصحاب المباني المستأجرة لم يقبل بذلك وطالب الوزارة بالإخلاء.



وطلب الوفد من الوزير التريث بدراسة طلبات الاخلاء لهذا العام وتجميد كافة القرارات المتعلقة بإقفال المدارس المتعثرة خاصة في ظل عدم توفر البديل لهذه المدارس.



وشدد الوفد على عدم السماح للجمعيات المحلية والدولية بدخول المدارس والثانويات والمهنيات (الرسمية والخاصة) الا بعد اخذ الاذن القانوني من الجهات المختصة في وزارة التربية، وبعد الاطلاع المسبق على محتويات وتفاصيل كافة الكتب والقصص والالعاب او المنشورات التي تنوي هذه الجمعيات توزيعها".



ولفت البيان الى أن "الوفد شكر وزير التربية على موافقته المبدئية بإعادة افتتاح متوسطة قصرنبا الرسمية وجهوده المبذولة لانطلاق العام الدراسي".