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لبنان
مخاوف من تعسّر مالي
Lebanon 24
02-10-2023
|
17:01
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ارتفعت المخاوف جدياً من تعسُّر مالي مع بداية السنة، ما لم تحدث انفراجات بالرئاسة والمساعدات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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