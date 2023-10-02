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لبنان

برّي يؤيد لامركزية تحفظ دور الدولة المركزية

Lebanon 24
02-10-2023 | 22:23
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أعاد التيار الوطني الحر في حواره مع حزب الله طرح مشروع إنشاء الصندوق الائتماني بعدما كان النائب جبران باسيل قد جمّد هذا الطرح سابقاً نظراً إلى صعوبات تقنية وقانونية تعقّد الوصول إلى حل قريب له، فيما لا يزال النقاش حول مشروع اللامركزية الإدارية الموسّعة يتركز على بنود أساسية. وعُلم أن حزب الله الذي أبلغ باسيل بأنه لا يعارض قانون اللامركزية الإدارية من حيث المبدأ، يملك ملاحظات كثيرة على مشروع الوزير السابق زياد بارود الذي يتبنّاه التيار. وهو استمزج رأي بعض حلفائه، ولا سيما الرئيس نبيه بري الذي أبدى بدوره ملاحظات ركّزت على أن اتفاق الطائف الذي أوجب إقرار اللامركزية الإدارية لم يكن يستهدف إقرار قانون يضرب السلطة المركزية للدولة، وأن النقاش حول التعديلات يجب أن يأخذ ذلك في الاعتبار، خشية أن تذهب بعض الأفكار إلى طروحات تقود فعلياً إلى تقويض السلطة المركزية، وتفتح الباب أمام فدرالية مُقنّعة.(الاخبار)
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