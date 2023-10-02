سلامة ينتظر "اللحظة المناسبة"

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عُلم أن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أعدّ بالتعاون مع فريق متخصّص مطالعة شاملة يورد فيها ملاحظاته وتفنيده لما ورد في تقرير التدقيق الذي أنجزته شركة «ألفاريز آند مرسال» حول مصرف لبنان. وقد راجع سلامة المطالعة، لكنّه أبلغ مساعديه أنه لا ينوي نشرها قريباً، في انتظار «اللحظة المناسبة»، في وقت لا يزال سلامة منشغلاً بمعالجة الضرر الذي أصابه جرّاء العقوبات التي فرضتها عليه وزارة الخزانة الأميركية.( الاخبار)