Advertisement

لبنان

سلامة ينتظر "اللحظة المناسبة"

Lebanon 24
02-10-2023 | 22:24
A-
A+
Doc-P-1113052-638319075539953580.jpg
Doc-P-1113052-638319075539953580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم أن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أعدّ بالتعاون مع فريق متخصّص مطالعة شاملة يورد فيها ملاحظاته وتفنيده لما ورد في تقرير التدقيق الذي أنجزته شركة «ألفاريز آند مرسال» حول مصرف لبنان. وقد راجع سلامة المطالعة، لكنّه أبلغ مساعديه أنه لا ينوي نشرها قريباً، في انتظار «اللحظة المناسبة»، في وقت لا يزال سلامة منشغلاً بمعالجة الضرر الذي أصابه جرّاء العقوبات التي فرضتها عليه وزارة الخزانة الأميركية.( الاخبار)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:14 | 2023-10-02
22:15 | 2023-10-02
22:20 | 2023-10-02
23:45 | 2023-10-02
23:39 | 2023-10-02
23:15 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24