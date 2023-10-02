حركة أمل: لا علاقة لنا بما جرى في ساحل العاج

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صدر عن حركة امل البيان التالي: لما كان قد تداولت بعض وسائل الاعلام وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اخبارا تتناول ما حصل في ساحل العاج...تؤكد حركة امل ان لا علاقة لها ولا لأي من قياديّيها بالقضية المتداولة، كما انها لا تؤمن اي غطاء او حماية لأي كان؛ وتهيب الحركة بكافة المتضررين مراجعة القضاء المختص تحصيلاً لحقوقهم.وتجدد الحركة التزامها بقضايا المغتربين وحماية مصالحهم.