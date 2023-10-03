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لبنان

إلقاء قنبلة بالقرب من نقطة للجيش عند حاجز العيروينة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-10-2023 | 00:05
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أقدم مجهول على متن دراجة نارية بإلقاء قنبلة ليلا بإتجاه احد المباني بالقرب من نقطة الجيش عند حاجز العيرونية ولاذ بعدها بالفرار فيما لم يفد عن سقوط إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان ونفذت انتشارا واسعا في المنطقة .
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وكان دوي انفجار القنبلة قد سمع في ارجاء المنطقة وجوارها.

ولا تزال اسباب القاء القنبلة مجهولة حتى الساعة.




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