كلام نصرالله مقدمة لتحرك "الحزب"

Advertisement

كان لافتا تخصيص الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله جزءاً اساسيا من حديثه السياسي لتناول ملف النازحين السوريين. وبالرغم من ان كلامه بالشكل كان للتهدئة، الا انه عمليا دق ناقوس الخطر.وبحسب مصادر مطلعة فإن كلام نصرالله هو مقدمة لخطوات جدية يعد لها الحزب من اجل الحد من التفلت الذي يطال الوجود السوري في مناطق نفود "حزب الله"، وهذا ما سيظهر خلال ايام قليلة وبشكل تدريجي.وترى المصادر ان الخطوة التي قامت بها بلدية الغبيري سيتبعها خطوات غير مرتبطة بالعمالة السورية بل ايضا ببعض التجاوزات الاخرى كالدراجات النارية وحرية التجول وغيرها..وكانت بلدية الغبيري، واصلت العمل على ملف النازحين السوريين، فقررت "مراسلة المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاقها البلدي لمسح أوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية استيفاء ذويهم الشروط القانونية للإقامة على الأراضي اللبنانية".