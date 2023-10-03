Advertisement

لبنان

كلام نصرالله مقدمة لتحرك "الحزب"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-10-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1113096-638319178651110161.JPG
Doc-P-1113096-638319178651110161.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان لافتا تخصيص الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله جزءاً اساسيا من حديثه السياسي لتناول ملف النازحين السوريين. وبالرغم من ان كلامه بالشكل كان للتهدئة، الا انه عمليا دق ناقوس الخطر.
وبحسب مصادر مطلعة فإن كلام نصرالله هو مقدمة لخطوات جدية يعد لها الحزب من اجل الحد من التفلت الذي يطال الوجود السوري في مناطق نفود "حزب الله"، وهذا ما سيظهر خلال ايام قليلة وبشكل تدريجي.
Advertisement
وترى المصادر ان الخطوة التي قامت بها بلدية الغبيري سيتبعها خطوات غير مرتبطة بالعمالة السورية بل ايضا ببعض التجاوزات الاخرى كالدراجات النارية وحرية التجول وغيرها..
وكانت بلدية الغبيري، واصلت العمل على ملف النازحين السوريين، فقررت "مراسلة المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاقها البلدي لمسح أوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية استيفاء ذويهم الشروط القانونية للإقامة على الأراضي اللبنانية".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-10-03
03:16 | 2023-10-03
03:01 | 2023-10-03
03:00 | 2023-10-03
02:47 | 2023-10-03
02:25 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24