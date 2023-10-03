باسيل يرفع السقف.. "ما يحلموا فيا"

على وقع المسعى القطري في البحث عن خيار ثالث للانتخابات الرئاسية في لبنان، أشارت معلومات نقلاً من مصادر مقربة من "رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أن الأخير اكد اكثر من مرة داخل اجتماعات سياسية مغلقة، ان كل شخصية خانت "التيار" في يوم من الايام او وصلت على حسابه الى الندوة البرلمانية، وبعدها خرجت من التكتل، لن نسمح لها بالوصول الى كرسي بعبدا، و"ما يحلموا فيا".

Advertisement