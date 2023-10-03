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لبنان
بعد انتشار صوره على وسائل التواصل الاجتماعي.. قوى الأمن توقف سارقاً في عين الرمانة
Lebanon 24
03-10-2023
|
03:01
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولٍ بتنفيذ عمليات سرقة في منطقة الشّياح، وقد تمّ تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يُظهِر قيامه بتنفيذ عمليَّتَيْ سرقة من داخل "سوبرماركت" و"اكسبرس" في المحلّة المذكورة.
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على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّته وتحديد مكانه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت إلى معرفة هويّته، ويدعى:
ش. خ. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)
بتاريخ 29-09-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة عين الرّمّانة وضبطت بحوزته مقصّ حديديّ صغير ومحفظتَيْن.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّرقة في مناطق الشّيّاح، عين الرّمّانة، وفرن الشّبّاك. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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