Advertisement

لبنان

بعد انتشار صوره على وسائل التواصل الاجتماعي.. قوى الأمن توقف سارقاً في عين الرمانة

Lebanon 24
03-10-2023 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1113141-638319246303082632.jpeg
Doc-P-1113141-638319246303082632.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولٍ بتنفيذ عمليات سرقة في منطقة الشّياح، وقد تمّ تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يُظهِر قيامه بتنفيذ عمليَّتَيْ سرقة من داخل "سوبرماركت" و"اكسبرس" في المحلّة المذكورة.
Advertisement

   على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّته وتحديد مكانه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت إلى معرفة هويّته، ويدعى:

 ش. خ. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)
   بتاريخ 29-09-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة عين الرّمّانة وضبطت بحوزته مقصّ حديديّ صغير ومحفظتَيْن.

   بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّرقة في مناطق الشّيّاح، عين الرّمّانة، وفرن الشّبّاك. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

   أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-10-03
04:00 | 2023-10-03
06:15 | 2023-10-03
06:08 | 2023-10-03
06:06 | 2023-10-03
05:45 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24