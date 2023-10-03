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لبنان

غياب للدوريات الاسرائيلية صباح اليوم.. اليكم الوضع عند الحدود

Lebanon 24
03-10-2023 | 03:06
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تزامنا مع عودة التوتر بين القوات الإسرائيلية وحزب الله على الحدود الشمالية بين لبنان وفلسطين لوحظ صباح اليوم غياب الدوريات الإسرائيلية المعتادة في القطاع الشرقي وخاصة عند محور العديسة  بوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا وصولا حتى محور تلة الشعيري وسهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة وقد اقتصرت حركة الاسرائلين على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على الجدار العازل على طول هذا الخط وخاصة في مستعمرة المطلة حيث سجل دوريات إسرائيلية مقابل سهل مرجعيون  وفي محيط موقع تجميع الفاكهة المحاذي مباشرة للسياج الحدودي في تلك المحلة .
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وفي الجانب اللبناني يسجل منذ ساعات الصباح دوريات ناشطة مؤللة وراجلة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارىء وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
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