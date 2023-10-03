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لبنان
حادث سير على أوتوستراد نهر الكلب و3 جرحى
Lebanon 24
03-10-2023
|
03:44
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد نهر الكلب باتجاه جونية، وحركة المرور كثيفة في المحلة.
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