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لبنان

حادث سير على أوتوستراد نهر الكلب و3 جرحى

Lebanon 24
03-10-2023 | 03:44
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد نهر الكلب باتجاه جونية، وحركة المرور كثيفة في المحلة.
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