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لبنان

الحاج حسن خلال افتتاح "اكسبو قطر 2023": لتعزيز العلاقات الزراعية وتطويرها

Lebanon 24
03-10-2023 | 03:51
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عقد الوفد اللبناني المشارك في افتتاح "اكسبو قطر 2023" برئاسة وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال  الدكتور عباس الحاج حسن اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء السوري السابق وزير الزراعة السابق عادل سفر والمدير العام لمنظمة "اكساد" نصرالدين العبيد، في حضور السفيرة اللبنانية في قطر فرح بري، المدير العام للاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر والمدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، وتم البحث في تعزيز العلاقات الزراعية بن البلدين وفي المشاريع المشتركة ومنظمة أكساد وسبل تطويرها.
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كما التقى الحاج حسن وزير البلدية القطري الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وبحثا في العلاقات الزراعية بين البلدين و سبل تطويرها، حيث ثمن الحاج حسن الدور "الذي يلعبه السبيعي في انجاح اكسبو قطر، وفي القطاع الزراعي عموما في قطر"، لافتا الى "حجم التبادل بن البلدين الذي يطمح ان يزداد على المستوى الزراعي ضمن اعلى المواصفات والمعايير المطلوبة من الدول العربية والعالمية".

من جهة اخرى، وعلى هامش فعاليات افتتاح "اكسبو قطر 2023"، عقد اجتماع رباعي في الدوحة ضم الحاج حسن مع نظرائه الفلسطيني رياض عطاري والتركي ابراهيم يومقلي والعراقي عباس جبر العلياوي، وجرى عرض للمخاطر التي تواجهها دول العالم على مستوى سلامة الغذاء والامن الغذائي.
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