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لبنان

وزير البيئة ونظيره الاردني افتتحا الاجتماع الاقليمي حول التكيّف مع التغيّرات المناخية

Lebanon 24
03-10-2023 | 04:08
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افتتح وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين ونظيره الاردني الدكتور معاوية الردايدة اليوم في عمان، الاجتماع الاقليمي حول تعزيز التكيّف مع التغيرات المناخية وخصوصاً في قطاع المياه ودور البلديات في ذلك.

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ويأتي الاجتماع كجزء من مشروع "الحلول المرنة لإدارة المياه لمواجهة التغيرات المناخية في لبنان والأردن"، والممول بهبة من "صندوق التكيف" بقيمة 13 مليون دولار والمنفذ من قبل الاسكوا ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع وزارتي البيئة في البلدين.

وشدد الوزير ياسين "على أهمية العمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها، وعلى تعزيز الحلول المبتكرة في قطاعات مثل إدارة المياه، الزراعة المستدامة وإدارة الغابات والمحميات الطبيعية".

واشار "إلى ضرورة التزام الدول الصناعية بوعودها لتمويل برامج التكيف مع التغير المناخي في الدول النامية والذي لم يتعد حتى الآن 6% مما التزمت به هذه الدول في قمم المناخ".

 
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