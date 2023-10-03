مواضيع ثقافية على طاولة بحث المرتضى ورئيس اللجنة الوطنية للاونيسكو

استعرض وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمّد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، مع رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية للاونيسكو شوقي ساسين الاوضاع العامة للجنة، وآلية العمل ومعاناة العاملين فيها جراء الوضع المتردي لرواتبهم، وتم الاتفاق على زيارة قريبة للوزير المرتضى الى مقر مكتب اللجنة للالتقاء بالعاملين فيه والاطلاع منهم، وعن كثب، على اوضاعهم.

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من جهة ثانية، بحث المرتضى مع ساسين في فكرة تبني وزارة الثقافة ترشيح الدكتور مصطفى بدر الدين لمنصب رئيس الاتحاد العالمي لأندية الاونيسكو، وكلّفه التحضير لتأسيس "منتدى ثقافي في قضاء الكورة" و"مجمع للغة العربية"، ومتابعة التحضيرات لإحياء عيد الزيتون في الكورة وفي بشعلي.



وختاما، اتفقا على مشاركة الوزارة في احتفال تكريمي للمفكر اللبناني المطران جورج خضر سيجري اقامته في شهر تشرين الثاني المقبل.