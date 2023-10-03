في زحلة.. "إبليس" يقع بقبضة المخابرات

دهمت مديرية المخابرات في الجيش في زحلة ليل أمس المدعو م. م، الملقب بـ"ابليس"، في بلدة علي النهري.

وقامت بتوقيفه بتهمة سرقة ونصب واحتيال وتجارة مخدرات وسلاح ودولار مجمّد.