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لبنان

في زحلة.. "إبليس" يقع بقبضة المخابرات

Lebanon 24
03-10-2023 | 05:34
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دهمت مديرية المخابرات في الجيش في زحلة ليل أمس المدعو م. م، الملقب بـ"ابليس"، في بلدة علي النهري.
 
 
وقامت بتوقيفه بتهمة سرقة ونصب واحتيال وتجارة مخدرات وسلاح ودولار مجمّد.
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مخابرات الجيش

لبنان

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