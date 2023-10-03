سامي الجميل التقى السفير القطري.. هذا ما جرى عرضه

إلتقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل السفير القطري سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني في زيارة تعارف.

خلال اللقاء، جرى عرض لآخر المستجدات والملفات المطروحة.