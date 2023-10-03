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لبنان

سامي الجميل التقى السفير القطري.. هذا ما جرى عرضه

Lebanon 24
03-10-2023 | 05:45
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إلتقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل السفير القطري سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني في زيارة تعارف.
 
 
خلال اللقاء، جرى عرض لآخر المستجدات والملفات المطروحة.
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سامي الجميل

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