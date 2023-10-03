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لبنان
"القوة المشتركة" تواصل تثبيت نقاطها في "عين الحلوة"
Lebanon 24
03-10-2023
|
06:15
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تواصل القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا تثبيت وجودها في النقاط التي انتشرت فيها.
يأتي ذلك بعد المعارك الضارية التي شهدها المخيم في الفترة الاخيرة وأدت الى وقوع عدد كبير من الضحايا.
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