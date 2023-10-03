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لبنان
ميقاتي عرض شؤون الجامعة اللبنانية مع الحلبي وبدران.. وسلسلة لقاءات دبلوماسية وسياسية في السرايا
Lebanon 24
03-10-2023
|
06:23
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عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شؤون الجامعة اللبنانية في اجتماع عقده في السرايا اليوم مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاية الدكتور انطوان شربل.
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بعد الاجتماع قال الوزير الحلبي: "بحثنا في تحديات بدء العام الجامعي في الجامعة اللبنانية لضمان استمرارية سنة جامعية دراسية طبيعية تؤمن التعليم لطلاب الجامعة اللبنانية والحد الادنى المقبول لاساتذتها والعاملين والمتعاقدين فيها."
سفير المغرب
وإستقبل رئيس الحكومة سفير المغرب في لبنان في لبنان محمد كرين وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي خلال اللقاء شكر السفير رئيس الحكومة على موقف لبنان المتضامن مع المغرب في المحنة التي تعرّض لها نتيجة الزلزال المدمر، الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير وأوقع آلاف الضحايا.
واكد السفير أن المغرب يقدّر للبنان استعداده لدعم جهود الاغاثة المبذولة، والتي ستتم الاستعانة بها عند الحاجة.
سفير الارجنتين
وإستقبل رئيس الحكومة سفير الأرجنتين في لبنان موريسيو أليس في زيارة وداعية.
الاسكوا
وإستقبل رئيس الحكومة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)
وبحث معها ملفات التعاون بين لبنان والمنظمة الدولية.
جامعة البلمند
واستقبل ألرئيس ميقاتي وفدًا باسم بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر، ضم رئيس دير مار الياس شويا البطريركي الاسقف قسطنطين كيال، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق، المستشار البطريركي القنصل مارك غريب، والارشمندريت افتيموس فقش.
وقد وجه الوفد باسم البطريرك اليازجي دعوة لرئيس الحكومة لحضور مؤتمر علمي عالمي يعقد في ١٦ تشرين الاول الجاري في الجامعة.
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