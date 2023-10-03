ميقاتي عرض شؤون الجامعة اللبنانية مع الحلبي وبدران.. وسلسلة لقاءات دبلوماسية وسياسية في السرايا

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عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شؤون الجامعة اللبنانية في اجتماع عقده في السرايا اليوم مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاية الدكتور انطوان شربل.بعد الاجتماع قال الوزير الحلبي: "بحثنا في تحديات بدء العام الجامعي في الجامعة اللبنانية لضمان استمرارية سنة جامعية دراسية طبيعية تؤمن التعليم لطلاب الجامعة اللبنانية والحد الادنى المقبول لاساتذتها والعاملين والمتعاقدين فيها."وإستقبل رئيس الحكومة سفير المغرب في لبنان في لبنان محمد كرين وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.وفي خلال اللقاء شكر السفير رئيس الحكومة على موقف لبنان المتضامن مع المغرب في المحنة التي تعرّض لها نتيجة الزلزال المدمر، الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير وأوقع آلاف الضحايا.