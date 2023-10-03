الجميّل يهاجم نصرالله: هل هذه اللغة التي تريد أن تبني بها بلداً مع الآخرين؟

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وأضاف في مؤتمر صحفي بعد استقبال السفيرين القطري والمصري: "من الواضح أن حزب الله يرفض ملاقاة اللبنانيين على منتصف الطريق، فنحن أولاً سحبنا مرشحنا ميشال معوض ورشّحنا جهاد أزعور كبادرة حسن نيّة لإنهاء الشغور الرئاسي أمّا "الحزب" فلم يقم بأي خطوة تجاه انتخاب رئيس". أشار رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية سامي الجميل، إلى انه "سمعنا كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس وأبواق حزب الله لذلك نوضح حقيقة الوضع: "الأساس أن الحزب يخطف الإستحقاق الرئاسي وينتظر أن يقبض الثمن ليفرج عنه".وأضاف في مؤتمر صحفي بعد استقبال السفيرين القطري والمصري: "من الواضح أن حزب الله يرفض ملاقاة اللبنانيين على منتصف الطريق، فنحن أولاً سحبنا مرشحنا ميشال معوض ورشّحنا جهاد أزعور كبادرة حسن نيّة لإنهاء الشغور الرئاسي أمّا "الحزب" فلم يقم بأي خطوة تجاه انتخاب رئيس".



وتابع: "الواقع هو أن رئيس مجلس النواب نبيه بريّ لا يدعو الى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، وحزب الله مُصِرّ على مرشحه، فأصبحنا أمام خيارين، إمّا الصمود أو الخضوع، إمّا رفض منطق الإملاء والسيطرة والفرض، أو الخضوع والسير بالمرشّح الذي يفرضه حزب الله".

وأكمل الجميل: "إذا كان حزب الله حريصاً على البلد كما يدّعي فليسحب مُرشحه وليقترح مرشحاً آخر، عندها إمّا نختار بين الإثنين أو نذهب إلى خيارٍ ثالث. كل المبادرات لن تنجح إذا لم يكن الفريقين يرغبان بالوصول إلى الإتفاق. فليسحبوا مرشحهم وليلاقونا إلى منتصف الطريق فنحن سبق لنا وقمنا بالأمر".

وأشار إلى أنه "سوف نصل قريباً إلى استحقاقٍ خطير في الجيش اللبناني واستحقاقات مالية مصيرية، ونحن بحاجة لتكون المؤسسات قائمة، لذلك نقبل بملاقات الفريق الآخر في منتصف الطريق حرصاً منّا على ما تبقّى من مؤسسات، ونحاول أن نُمرّر الاسحتقاق "بالّلتي هي أحسن".



وأضاف: "يقولون أنهم يريدون ضمانات فلماذا حزب الله المسلح والذي يستعمل العنف ومُتّهم بالإغتيالات ويعطّل الدستور يريد ضمانات؟ الحقيقة أن من يحتاج إلى ضمانات هم اللبنانيون ونحن، لأن ما نطلبه هو الدولة والمؤسسات، بينما هو يريد الضمانات لسلاحه".

وتابع: "نريد ضمانات أمنية من تهديدات سلاح حزب الله، وهنا أتوجه بالمباشر إلى السيد نصرالله فـ"هل تقبل أن يقول أحد معاونيك أن المعارضة عبء على البلد؟ هل تترجم لنا ما معنى العبء؟ هل هذا تهديد بالقتل وبـ7 أيار؟ هل هذه اللغة التي تريد ان تبني بها بلدا مع الآخرين؟ مشكلتنا معكم أنكم تهددون وتتكبّرون وأن لديكم ميليشيا مخالفة للدستور".

وقال متوجهاً إلى السيد نصرالله: "إذا أردتم أن تعيشوا ببلدٍ واحدٍ يجب أن تقبلوا بشروط البلد ولن نرضى بأن نكون مواطني درجة ثانية وأقولها بوضوح".