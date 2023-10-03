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لبنان

سعر جديد لطن الترابة السوداء

Lebanon 24
03-10-2023 | 06:59
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حددت وزارة الصناعة، اليوم، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية.


واشارت في البيان الى انه "يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٣/١٠/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ١٠/١٠/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
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