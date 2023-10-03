سعر جديد لطن الترابة السوداء

حددت وزارة الصناعة، اليوم، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية.





واشارت في البيان الى انه "يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٣/١٠/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ١٠/١٠/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".

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