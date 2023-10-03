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لبنان

تمديد منع المرور على هذا الطريق لمدّة ثلاثة أشهر إضافيّة

Lebanon 24
03-10-2023 | 07:49
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صــــدر عــــن المديريــة العامــــة لقـــوى الامـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

"بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، يستمر منع المرور على طريق عام وادي الجماجم – بسكنتا، يوميّاً من السّاعة 9:15 لغاية السّاعة 12:45، لمدّة ثلاثة أشهر إضافيّة، باستثناء أيّام الأحاد والعطل والأعياد الرسميّة، وذلك بسبب استكمال أعمال توسِعة الطريق التي تنفّذها إحدى الشركات المتعهّدة.
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كذلك يستمر تحويل السّير، خلال فترة منع المرور، إلى الطّرقات البديلة التّالية:

1- عين القبو – كفرعقاب – زبوغا – دير شمرا – أبو ميزان – بكفيا.

2- بسكنتا – صنين – زعرور – المروج – ضهور الشّوير.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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