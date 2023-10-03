Advertisement

لبنان

بالأسماء- المفتي دريان يصدر قرار تعيين أعضاء في المجلس الشرعي

Lebanon 24
03-10-2023 | 07:59
A-
A+
Doc-P-1113251-638319420920260088.jpg
Doc-P-1113251-638319420920260088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان القرار رقم 83م/2023، عيّن بموجبه ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي بناءً على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدّل، لا سيّما الفقرة (ج) من المادة 42 منه، وهم: رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الدكتور الشيخ محمد احمد عساف، مفتي طرابلس الشيخ محمد محمد طارق إمام، مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، النقيب المحامي محمد خالد المراد، القاضي أياد محمود بردان، الدكتور محمود شحاذي صميلي، المحامي احمد رضوان وهبه، الأستاذ كامل إبراهيم دمياطي.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-10-03
04:30 | 2023-10-03
05:00 | 2023-10-03
10:56 | 2023-10-03
10:52 | 2023-10-03
10:45 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24