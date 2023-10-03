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لبنان

في طرابلس والميناء.. ظاهرة تتفاقم وتتسبب بانتشار الأوبئة ووقوع حوادث سير

Lebanon 24
03-10-2023 | 08:02
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طلب محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا من بلديتي طرابلس والميناء، معالجة موضوع الكلاب الشاردة.
 
 
وجاء في القرار الصادر عنه: "جانب بلديتي طرابلس والميناء، حيث أن ظاهرة الكلاب الشاردة بدأت تتفاقم مؤخرا خاصة بعد أن عمد الكثير من الناس إلى رمي وتسييب الكلاب في الشوارع لعجزهم عن تكبد مصاريف إطعامهم وحيث أن هذا الأمر بات يشكل قلقا حقيقيا لدى المواطنين خاصة بعد أن تكررت حوادث مهاجمة الكلاب للمارة والأطفال في الشوارع، إضافة الى أنها تؤدي الى انتشار الأوبئة ووقوع حوادث سير مما يهدد أمن السكان ويعيق سلامة المرور، وحيث أنه يقتضي معالجة هذا الموضوع بطريقة حضارية وقانونية بعيدا عن القتل أو الأساليب الإجرامية الأخرى واستنادا إلى القانون رقم ۲۰۱۷/٤٧ تاريخ ۲۰۱۷/۹/٥ سيما المادة ١٢ منه، وحفاظا على أمن المواطنين وسلامتهم،
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لذلك يطلب اليكم كل ضمن نطاقه:

- تكليف من يلزم لمعالجة موضوع الكلاب الشاردة والمنتشرة قرب مستودعات النفايات وفي الساحات وداخل الأحياء السكنية وصولا الى الأسواق والطرقات العامة، ونقلها الى مكان مخصص لها بالتنسيق والتعاون مع مصلحة الزراعة والجمعيات التي تعنى بالحيوانات ونقابة الأطباء البيطريين لإجراء المقتضى منعا من تكاثرها.

- انذار كل المواطنين الذين يرغبون باقتناء أو تربية الحيوانات بموجب تأمين المأوى اللازم لها وعدم تسييبها في الشوارع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع ضررها عن الآخرين ومنعها من مهاجمة الناس أو التسبب بالأذى لهم، وذلك تحت طائلة مصادرتها من قبلكم وإحالة المخلين الى القضاء المختص بجرم التسبب بالأذى أو القتل".
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