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لبنان

سقوط شرفة منزل في السكسكية.. ولا اصابات

Lebanon 24
03-10-2023 | 08:27
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سقطت شرفة منزل المدعو محمد قاسم سبليني في بلدة السكسكية في الجنوب. وحال تدخل العناية الالهية دون وقوع اصابات.     
 
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سقوط شرفة

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