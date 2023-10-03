مناشدة وتحذير من تصعيد.. منطقة بلا كهرباء منذ الأحد!

جدد أهالي منطقة البترون مناشدتهم القيمين على قطاع الكهرباء في منطقة البترون "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التيار الكهربائي إلى المنطقة التي لم تر التيار الكهربائي منذ يوم الأحد بسبب إضراب موظفي الشركة الخاصة المولجة تحويل الكهرباء في المحطة في محلة بسبينا وغياب العامل التابع لمؤسسة كهرباء لبنان، والذي يعمل في محطة التحويل ومهمته تشغيل المحولات في اوقات محددة لا يلتزم بها ولا يقوم بالتحويل إلا عند حضوره ولمدة قصيرة".

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وفي بيان، استنكر الأهالي "وضعهم تحت رحمة الموظفين الذين لا يأبهون لمعاناة المواطنين وحاجتهم للتيار الكهربائي"، وحذروا من "اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال عدم إيجاد حل جذري ونهائي لهذه القضية".