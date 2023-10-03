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لبنان

جرحى نتيجة حادث سير على طريق الميناء

Lebanon 24
03-10-2023 | 08:36
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سجل حادث تصادم بين داجتين ناريتين على طريق الميناء بالقرب من الساعة نتج عنه سقوط 4 جرحى. وعملت فرق الاسعاف في الصليب الحمر اللبناني على نقل اصابتين الى المستشفى للعلاج، فيما تم اسعاف اصابتين ميدانياً ووصفت حالتهم بالمستقرة.
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