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لبنان
اهالي بلدة مرياطة يلقون القبض على سارقي دراجات نارية
Lebanon 24
03-10-2023
|
08:45
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قام عدد من اهالي بلدة مرياطة في زغرتا بالقاء القبض على سارقين اثناء محاولتهما سرقة دراجة نارية، ليتم تسليمهما لاحقا الى القوى الامنية.
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مرياطة
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