سائق "بيك اب" يفقد السيطرة على مركبته.. هذا ما حدث بعد نفق شكا

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سجل حادث سير بعد نفق شكا بإتجاه البترون حيث فقد سائق "بيك اب" ويدعى "ح. ر." السيطرة اثناء القيادة ليصطدم في "بيك اب" آخر.وقد ادى الحادث الى سقوط جريح يدعى "م.غ"، وعرف ان اصابته بالغة في اليد والقدم.على الفور حضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني الى المكان وعملت على نقل الجريح الى مستشفى البترون لتلقي العلاج.فيما تسبب الحادث بزحمة سير حيث عملت القوى الامنية على تسهيل حركة المرور في المحلة المذكورة.