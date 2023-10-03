الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا



Advertisement بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89000 و89300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.