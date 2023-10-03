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لبنان

الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا

Lebanon 24
03-10-2023 | 09:40
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89000 و89300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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