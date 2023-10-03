كانت تحمله والدته وسقط من الطابق الثالث.. وفاة طفل بطريقة مروعة في ابي سمراء

توفي الطفل "أ .ق." (3 اشهر) بعدما سقط من يد والدته عن طريق الخطأ من الطابق الثالث للمبنى الذي تقطنه العائلة في منطقة ابي سمراء - ساحة الضناوي.



وكان قد نقل بحالة حرجة الى مستشفى دار الشفاء للعلاج الا انه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بحراحه.

Advertisement