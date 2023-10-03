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لبنان

كانت تحمله والدته وسقط من الطابق الثالث.. وفاة طفل بطريقة مروعة في ابي سمراء

Lebanon 24
03-10-2023 | 10:07
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توفي الطفل "أ .ق." (3 اشهر) بعدما سقط من يد والدته عن طريق الخطأ من الطابق الثالث للمبنى الذي تقطنه العائلة في منطقة ابي سمراء - ساحة الضناوي. 

وكان قد نقل بحالة حرجة الى مستشفى دار الشفاء للعلاج الا انه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بحراحه.
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