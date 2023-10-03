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لبنان

عثمان عرض الأوضاع مع السفير الجزائري

Lebanon 24
03-10-2023 | 10:04
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إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بعد ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، السفير الجزائري في لبنان رشيد بلباقي، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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اللواء عماد عثمان

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