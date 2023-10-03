عثمان عرض الأوضاع مع السفير الجزائري

إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بعد ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، السفير الجزائري في لبنان رشيد بلباقي، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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