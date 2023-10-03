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لبنان

تعميم جديد لمصرف لبنان بشأن فتح الحسابات المصرفية.. إليكم تفاصليه!

Lebanon 24
03-10-2023 | 10:25
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أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعميماً يتعلّق "بتعديل القرار الاساسي رقم 13100 بتاريخ 2019/9/3 (فتح الحسابات المصرفية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 147.
ودعا منصوري المصارف الى عدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة، على حسابات الودائع، لم تكن مفروضة قبل 31 تشرين الاول 2019.
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