الأبيض: تحديد أولويات الموارد ضرورة

عقد المؤتمر الاول لأورام امراض الدم الخبيثة للشرق الاوسط وشمال افريقيا في المكتبة الوطنية بيروت، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، وحضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، عمداء كليات طب واطباء اختصاصيين من العالم العربي ولبنان.

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وفي السياق، اشار وزير الصحة إلى ان "التحدي الذي يمثله السرطان لعالمنا هائل. ومع ذلك، هنا في لبنان، حتى في مواجهة الشدائد المتعددة، أظهر قطاعنا الصحي مرونة لا مثيل لها. هذه المرونة ليست مؤسسية فحسب، بل إنها شخصية بعمق، وهي منسوجة في روح كل متخصص في الرعاية الصحية اختار محاربة هذا الخصم الهائل".



واضاف: "في إطار التزامنا الثابت بهذه القضية، أطلقت وزارة الصحة العامة بكل فخر الخطة الوطنية لمكافحة السرطان في تموز 2023. وهي خطة حكيمة تمثل إجابتنا على العديد من التحديات المعقدة التي يفرضها مرض السرطان، وتهدف إلى إنشاء نظام بيئي شامل للوقاية والبحوث والرعاية والشفاء".

وتابع: "مع ذلك، لا يمكننا أن ننكر التحديات التي تلوح في الأفق، خاصة في مجال الأورام الدموية الخبيثة. إن تعقيدات توفير الأدوية المبتكرة لمرضى السرطان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل متعددة. غالبًا ما تتقاطع القيود المالية وإمكانية الوصول المحدودة والمشهد البحثي المتطور، مما يتطلب أقصى جهد من أنظمتنا ومحترفينا".

وأكد أن "تحديد أولويات الموارد لا يصبح مجرد استراتيجية بل ضرورة، مما يضمن أن كل دولار يتم إنفاقه يترجم إلى تأثير ملموس يغير حياة مرضانا".