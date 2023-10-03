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لبنان

جنبلاط: نؤيد الحراك السلمي.. لتفادي الدخول في أيّ صراعات

Lebanon 24
03-10-2023 | 10:52
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عقد اجتماع موسع لهيئة العامة للمجلس المذهبي، في دار الطائفة في بيروت، بحضور شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وعدد من المشايخ والشخصيات.
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وقال جنبلاط في تصريح: "اجتمعنا في هذه الدار الكريمة، وتشاورنا حول شتى الأمور الداخلية التي تتعلّق بطائفة الموحدين الدروز والبلاد، فالجلسة كانت مفيدة، ولا بد من تكرار كجلسات كهذه".

أضاف: "تطرقنا إلى الأوضاع في جبل العرب، وأكدنا تأييد الحراك السلمي وتفادي الدخول في أي صراعات داخلية أو غير داخلية".

ومن جهته شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على "ضرورة تعيين رئيس للاركان في الجيش احتراماً للموقع واحتراماً للمؤسسة العسكرية".
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