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لبنان

كلاس: الى متى يبقى اللبنانيون ضحايا الإحتكار والتسعير بالدولار؟

Lebanon 24
03-10-2023 | 10:56
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 كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس عبر منصة "أكس":

{{ بياني الوطني ..!}}

منذ سنتين نشرت هذا البيان
اليوم أؤكده،،،!

معنى أن أكون وزيرا
معنى ان ابقى مواطنا…!
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حمى التسعير بالدولار و فلتان الأسعار ، هو إغتيال  للإستقرار النقدي..!
الناس تتكوى و تتلوى…!

أن اكون وزيرا  ، معناه :

١- أن أكون ( مستشارا معاكسا ) ، يسلط النور على الأسود بمثل ما يضيئه على الأبيض ؛

٢-أن أكون ( مدعيا عاما إفتراضيا ) ، يطالب و يتهم بإسم الناس ، من دون أن يطلق أحكاما ؛

٣-أن أتحمل غضب الناس و أتفهم خيبتهم ، فلا أحنق من سبابهم ولأ أزعل من شتائمهم ولا أصم ضميري عن معاناتهم المعيوشة ، ولا أخاف نرفزاتهم المشروعة ، بل أحملها الى مجلس الوزراء ، لنحاول حلها ونثبت أننا (#معا_للإنقاذ قولا و فعلا و إرادة حرة ، و كأن كل لبناني وزير وأكثر ؛

٤-ان أطالب وأعمل وأبادر وأعلن بإسم اللبنانيين ، أن الوقت  لا يرحم ، وأن مقولة (الزمن حلال المشاكل) ليست في قاموسنا ولا هي من سلوكاتنا أبدا ؛

٥- الناس تئن وجعا و فقرا وأزمات ، ينامون على مصيبة ، و إذا ما إستفاقوا فعلى مصيبتين ؛

٦-#الدولرة تهدد منسوب الآمال التي رافقت تشكيل الحكومة و نيل الثقة. ليس قانونيا أن يتم تسعير أي سلعة بالدولار . ان هرطقة تسعير المازوت و فاتورة المولدات بالدولار هي مخالفة للقانون ، بل جريمة  كبرى بررت لكل محتكر أن يفرض سلطته الدولارية على الناس وكأنه سلطان  متسلط .

سؤال البلد: الى متى يبقى اللبنانيون ضحايا الإحتكار و التسعير بالدولار ..!؟

رأس الحكمة مخافة الله .
المحتكرون لا يخافون لا اللهجتين و لا الحكومة..!".
 
 
 
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