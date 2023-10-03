مقاطع فيديو وثّقت ما جرى... الأمطار أغرقت الطرقات في الشمال

تساقطت الأمطار بغزارة، وخصوصاً في المناطق الشماليّة.

وفي هذا السياق، نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الاب إيلي خنيصر، مقاطع فيديو، للسيول التي تشكّلت في البلدات العكاريّة، والتي أغرقت الطرقات بمياه الأمطار.