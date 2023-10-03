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لبنان

بالصور... مجهولون قاموا بتخريب محيط كنيسة

Lebanon 24
03-10-2023 | 12:47
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أفادت الـ"أم تي في"، أنّ مجهولين قاموا بتخريب محيط كنيسة مار الياس في بريح في الشوف.
 
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