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لبنان

إرتفاع سعر ربطة الخبز... كم أصبح ثمنها؟

Lebanon 24
03-10-2023 | 13:07
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أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور أن "السبب الرئيسي لارتفاع سعر ربطة الخبز 4 آلاف ليرة لبنانية من 43 ألف ليرة إلى 47 ألف ليرة لبنانية داخل الأفران، جاء بسبب ارتفاع سعر طن الطحين دفعة واحدة 4 ملايين و686 ألف ليرة ليصبح ١٩١٧٣٥٠٠، بعد أن كان سعره ١٤٥١٧٥٠٠ ليرة لبنانية".
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وأشار إلى "هذا الارتفاع في مادة الطحين المدعوم يعود إلى تسعير الطحين على دولار 30 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة لبنانية"، وقال: "هذه الزيادة طبيعية كون سعر صرف الدولار والمواد الأولية لم يتغير لا صعودا ولا هبوطا، إنما الارتفاع التدريجي لتسعير الطحين من دولار ١٥٠٠ إلى ٧٥٠٠ فـ١٥٠٠٠، وصولا إلى ٣٠ ألفا، إنها عملية حسابية بين وزارتي الاقتصاد والمال ومصرف لبنان على الأرجح".

وأكد أن "مكونات ربطة الخبز كافة لا تخضع لأي دعم من وزارة الاقتصاد، باستثناء الطحين المدعوم الذي أصبح يسعر بدءا من يوم غد على سعر صرف 30 ألف ليرة".

وعن رفع الدعم، قال: "لا رفع للدعم في الأفق قبل الشهر الخامس من عام ٢٠٢٤. لذلك، المطلوب الإسراع في تنفيذ مشروع ألبطاقة التمويلية لتوزع على العائلات اللبنانية المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر، خصوصا موظفي القطاع العام، وعلى رأسهم العسكر، إضافة الى كل من لا يزال يتقاضى راتبا شهريا أو يوميا بالليرة اللبنانية ولا يتماشى راتبه مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، سواء أكان في القطاع العام أم الخاص".

وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات والأجهزة الأمنية قادرة على إنتاج داتا خاضعة للتدقيق وتعرف العائلات التي تحتاج إلى البطاقة التمويلية الخاصة بالخبز".

وختم: "نحن جاهزون للتعاون مع الجميع لتبصر البطاقة التمويلية النور قبل رفع الدعم الكلي عن ربطة الخبز".

لبنان

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