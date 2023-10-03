خطوة مرتقبة من رئاسة الحكومة تتعلق بالنازحين السوريين

أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن رئاسة الحكومة ستجمع تقارير من كل الوزارات المعنية بملف النزوح السوري للتحقق من تنفيذ الإجراءات المتخذة بموجب قرار 11 أيلول 2023 تمهيداً لعرض تقرير شامل عن النزوح في الجلسات الحكومية المقبلة.

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